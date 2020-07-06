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Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон
Фото: Bentley
Для новой модели Bentley Flying Spur были предложены другие элементы декора и обновленные расцветки.
Компания Бентли применила ряд новых опций для Flying Spur в кузове седан. Данная модель заняла лидирующую позицию в списке флагманов после того, как прекратилось производство Mulsanne. Сегодня автомобиль можно заказать в измененном дизайне — 2 отдельных кресла сзади. Обивка салона выполнена из полуанилиновой кожи. А гамма цветов кузова пополнилась новыми оттенками.
2 отдельных кресла на 2 ряду — это главное обновление компании. В салоне встроена мультимедийная система на 5 дюймов, 2 подстаканника и небольшой отсек, чтобы хранить мелочь. Производитель заявляет, что в подлокотник можно встроить подогрев и систему беспроводной зарядки. В спинках передних сидений встроены столики, снабженные электропроводом.
Теперь автомобиль сможет будет доступен в новых оттенках кузова — в зеленом, болотном и перламутровом. Производители поделились, что салон данного автомобиля — самый сложный по исполнению за всю историю работы.
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Автоновости , Bentley , Bentley Flying Spur
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