Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон 

Для новой модели Bentley Flying Spur были предложены другие элементы декора и обновленные расцветки.

Компания Бентли применила ряд новых опций для Flying Spur в кузове седан. Данная модель заняла лидирующую позицию в списке флагманов после того, как прекратилось производство Mulsanne. Сегодня автомобиль можно заказать в измененном дизайне — 2 отдельных кресла сзади. Обивка салона выполнена из полуанилиновой кожи. А гамма цветов кузова пополнилась новыми оттенками.

2 отдельных кресла на 2 ряду — это главное обновление компании. В салоне встроена мультимедийная система на 5 дюймов, 2 подстаканника и небольшой отсек, чтобы хранить мелочь. Производитель заявляет, что в подлокотник можно встроить подогрев и систему беспроводной зарядки. В спинках передних сидений встроены столики, снабженные электропроводом.

Теперь автомобиль сможет будет доступен в новых оттенках кузова — в зеленом, болотном и перламутровом. Производители поделились, что салон данного автомобиля — самый сложный по исполнению за всю историю работы.