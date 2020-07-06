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Аналитики подсчитали траты россиян на автомобили 

Car.ru 2 часа назад
Аналитики подсчитали траты россиян на автомобили
Фото: РИА Новости
Российская аналитическая компания сообщила об окончании нового исследования, благодаря которому удалось узнать о количестве расходов водителей на свои автомобили.
Первое, что сразу было обозначено аналитиками — это то, что за прошедшие полгода россияне потратили на покупку новых автомобилей порядка 800 млрд рублей, что на 18% меньше, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года.
Водители могли бы потратить больше, если бы не мировой кризис, связанный с нестабильностью на нефтяном и валютном рынке в период с февраля по май этого года.
Как оказалось, наибольшую сумму в 90 млрд рублей автомобилисты тратили на приобретение автомобилей японских марок, среди которых самой востребованной стала Toyota. Далее был выделен бренд Kia, так как он смог продать машин на 87,5 млрд рублей.
Также был выделен немецкий бренд BMW, который смог реализовать автомобилей на 70 млрд рублей, что стало приятной неожиданностью для руководства компании.
Всего на территории РФ, с начала текущего года, было продано 478 тыс. легковых автомобилей, что на 25,7% меньше достигнутого результата прошлого года.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , BMW , Kia , Toyota
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