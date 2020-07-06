Аналитики подсчитали траты россиян на автомобили 

Российская аналитическая компания сообщила об окончании нового исследования, благодаря которому удалось узнать о количестве расходов водителей на свои автомобили.

Первое, что сразу было обозначено аналитиками — это то, что за прошедшие полгода россияне потратили на покупку новых автомобилей порядка 800 млрд рублей, что на 18% меньше, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года.

Водители могли бы потратить больше, если бы не мировой кризис, связанный с нестабильностью на нефтяном и валютном рынке в период с февраля по май этого года.

Как оказалось, наибольшую сумму в 90 млрд рублей автомобилисты тратили на приобретение автомобилей японских марок, среди которых самой востребованной стала Toyota . Далее был выделен бренд Kia , так как он смог продать машин на 87,5 млрд рублей.

Также был выделен немецкий бренд BMW , который смог реализовать автомобилей на 70 млрд рублей, что стало приятной неожиданностью для руководства компании.

Всего на территории РФ, с начала текущего года, было продано 478 тыс. легковых автомобилей, что на 25,7% меньше достигнутого результата прошлого года.