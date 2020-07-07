Оформлять возмещение по ОСАГО разрешат дистанционно

Банк России работает над возможностью дистанционного урегулирования конфликтных ситуаций на дорогах в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Как уточнили в пресс-службе Центробанка, в приложение «Помощник ОСАГО» добавят возможность подачи электронного заявления о возмещении убытков. Кроме того, регулятор готовит документ, который позволит оформлять извещения об аварии в электронном виде юридическим лицам, а также при наличии разногласий между участниками аварии.

Что касается тарифов ОСАГО, с 24 августа страховщики смогут устанавливать индивидуальный тариф для владельца машины в зависимости от рисков: возраста, водительского стажа, характеристик автомобиля.

Предполагается, что это удешевит полис ОСАГО для аккуратных водителей и послужит стимулом к внимательности на дорогах для тех, кто попадал в аварии, пишут «Известия».

Ранее эксперт назвал самое важное нововведение измененной базы ОСАГО.