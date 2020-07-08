Названы цены на новую Kia Optima 

Южнокорейский бренд озвучил стоимость Optima шестой генерации в США: там новинка с новым именем K5 получила стартовый прайс в 23,49 тыс. долларов (1,68 млн руб.).

За такую цену предлагают базовый седан в исполнении LX, оборудованный 183-сильным турбодвигателем T-GDI объемом 1,6 л. Мотор агрегатируется с восьмидиапазонной автоматической коробкой и приводом на передние колеса. В салоне установлена мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, имеется ряд ассистентов водителя. Приборная панель — только аналоговая.

Комплектацию GT с 2,5-литровой "турбочетверкой", развивающей до 294 "сил", в США просят 31,5 тыс. долларов (около 2,4 млн руб.). Двигатель работает в паре с восьмидиапазонным "роботом" и тем же передним приводом, за доплату можно подключить полный. На разгон с места до 97 км/ч такой седан тратит 5,8 сек.

Как сообщалось ранее, внешне Kia K5 для США аналогична версии для домашнего рынка. Позднее такой же седан доберется до Российского рынка.