В России могут быть введены новые штрафы для автомобилистов. Об этом сообщает Autonews.

Позавчера координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил изданию, что рабочая группа при Общероссийском народном фронте (ОНФ), которую он возглавляет, направила в Министерство юстиции России свод предложений в ту часть проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая касается водителей.

В частности, эксперты и участники рабочей группы предлагают ввести ряд новых штрафов, например, штрафовать на 20-50 тысяч рублей должностное лицо, которое выписало автомобилисту постановление о неправомерном или ошибочном штрафе.

Также предлагается прописать понятие превышения средней допустимой скорости (сейчас его в КоАП нет), утвердить периодичность штрафов за длящиеся нарушения, к примеру, езду без диагностической карты и полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), и расширить виды нарушений, которые могут быть зафиксированы с помощью видеорегистраторов. При этом предлагается не штрафовать за незначительные нарушения.