Россию покинут два бюджетных «китайца»

Китайская компания Chery прекращает поставки кроссоверов Tiggo 3 и Tiggo 5 на российский рынок. Дилеры распродают оставшиеся экземпляры со скидкой: стоимость паркетников стартует с 749 тыс. и 840 тыс. руб. соответственно.

По специальным ценам кроссоверы будут доступны до конца июля, сообщает пресс-служба Chery. Их запасы на складах уже подходят к концу.

Chery Tiggo 5 вышел на российский рынок в 2014 году. Кроссовер оснащается безальтернативным 2-литровым "атмосферником" мощностью 136 л.с. Более дешевый Tiggo 3 появился в продаже в 2017 году — его приводит в движение 1,6-литровый мотор мощностью 126 л.с. Привод у обеих моделей только передний, трансмиссия — вариатор или механическая коробка.

Ранее Chery отчиталась о низких продажах моделей: в январе нынешнего года россияне купили только четыре кроссовера Tiggo 5, а в феврале — восемь. Однако в целом продажи Chery на российском рынке растут за счет новых моделей: в июне спрос на автомобили китайского бренда увеличился на 28% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

За месяц россияне купили 659 машин Chery. Наиболее популярными моделями стали компакт-кросс Tiggo 4 и семиместный паркетник Tiggo 8. Еще одна модель Chery, Tiggo 3 , заняла третью строчку в рейтинге самых популярных китайских кроссоверов по итогам первого квартала 2020 года.

Почти одновременно с уходом бюджетных SUV на российском рынке появится премиальный суббренд Chery — CheryExeed. Пионером бренда в России станет кроссовер TXL, оборудованный 1,6-литровым турбомотором TGDI мощностью 190 л.с. и семидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями.