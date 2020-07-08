Audi анонсировала электрический кроссовер Q4 Sportback e-tron 

Ингольштадтская марка представила изображения концептуального купеобразного паркетника, который предвещает вторую версию в линейке Q4.

Как мы знаем, под знаком "четырех колец" появится электрокар Q4 e-tron на модульной платформе MEB — концепт показали на Женевском автосалоне 2019 года. Теперь производитель обнародовал облик и салон имиджевой модификации Sportback с купеобразным силуэтом.

Колесная база и ширина у автомобилей ожидаемо одинаковые — 2770 мм и 1900 мм соответственно. Длина относительно стандартного Q4 e-tron увеличилась на 10 мм, а высота уменьшилась на те же 10 мм. Измененная задняя часть кузова и новые бамперы улучшили коэффициент аэродинамического сопротивления Cd с 0,28 до 0,26.

Силовая установка та же, что и у Q4 e-tron. На каждой оси установлено по электромотору (спереди — 102 л.с. и 150 Нм, сзади — 204 л.с. и 310 Нм) совокупной мощностью 306 л.с. Тяговая литий-ионная батарея емкостью 82 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 500 км для полноприводной версии и 450 км для заднеприводного кроссовера. Модификация с двумя двигателями разгоняется до 100 км/ч за 6,3 секунды. Ее максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч.

Audi

Вариант Sportback может выйти на рынок примерно в те же сроки, что и стандартный Q4 e-tron. Последний ожидается весной 2021 года.