Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi анонсировала электрический кроссовер Q4 Sportback e-tron 

Авторамблер 8 часов назад
Audi анонсировала электрический кроссовер Q4 Sportback e-tron
Фото: Audi
Ингольштадтская марка представила изображения концептуального купеобразного паркетника, который предвещает вторую версию в линейке Q4.
Как мы знаем, под знаком "четырех колец" появится электрокар Q4 e-tron на модульной платформе MEB — концепт показали на Женевском автосалоне 2019 года. Теперь производитель обнародовал облик и салон имиджевой модификации Sportback с купеобразным силуэтом.
Колесная база и ширина у автомобилей ожидаемо одинаковые — 2770 мм и 1900 мм соответственно. Длина относительно стандартного Q4 e-tron увеличилась на 10 мм, а высота уменьшилась на те же 10 мм. Измененная задняя часть кузова и новые бамперы улучшили коэффициент аэродинамического сопротивления Cd с 0,28 до 0,26.
Силовая установка та же, что и у Q4 e-tron. На каждой оси установлено по электромотору (спереди — 102 л.с. и 150 Нм, сзади — 204 л.с. и 310 Нм) совокупной мощностью 306 л.с. Тяговая литий-ионная батарея емкостью 82 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 500 км для полноприводной версии и 450 км для заднеприводного кроссовера. Модификация с двумя двигателями разгоняется до 100 км/ч за 6,3 секунды. Ее максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч.
Audi
Вариант Sportback может выйти на рынок примерно в те же сроки, что и стандартный Q4 e-tron. Последний ожидается весной 2021 года.
Видео дня. В Москве вандал за ночь повредил 15 автомобилей
Авторамблер: последние новости
Названы цены на новую Kia Optima Названы цены на новую Kia Optima АвтоВАЗ поднял цены в четвертый раз за год АвтоВАЗ поднял цены в четвертый раз за год Часть инвалидов лишится бесплатной парковки Часть инвалидов лишится бесплатной парковки
Комментарии
Автоновости , Audi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучена статистика по каршерингу в Москве
Озвучена статистика по каршерингу в Москве
Все минусы коробки-«автомат»
Все минусы коробки-«автомат»
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова
В ДТП под Ростовом-на-Дону пострадали четыре человека
В ДТП под Ростовом-на-Дону пострадали четыре человека
Видео
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение