Suzuki придётся свернуть продажи Jimny четвёртого поколения

Компания Suzuki столкнулась с проблемами на некоторых рынках: продажи Jimny четвёртого поколения придётся свернуть из-за того, что модель не вписывается в строгие экологические стандарты. Британские дилеры уже перестали принимать заказы на внедорожник, а в течение четырёх-пяти месяцев модель исчезнет и из континентальной Европы, сообщает Autocar. В России автомобиль, как и прежде, доступен для покупки.

С 2021 года в Европе будут действовать жёсткие экологические ограничения выбросов CO₂: средний показатель по всем проданным одним брендом автомобилям не должен превышать 95 грамма на километр. За несоблюдение этой нормы автопроизводителям грозят многомиллионные штрафы.

На европейский рынок, как и в Великобританию, Jimny поставляется с безальтернативным 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем Suzuki K15B. Внедорожник не укладывается в новые стандарты: его показатели составляют 154 грамма на километр либо 170 граммов на километр в зависимости от того, оснащается он механической или автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что у проблемы неэкологичного Jimny есть решение: в сертификационные документы модели могут внести изменения и переквалифицировать её в коммерческий транспорт. Но в этом случае автопроизводителю придётся избавиться от заднего дивана, оставив в машине место только для одного пассажира и водителя. Другой вариант, который требует внушительных затрат — это заменить полуторалитровый «атмосферник» на более экологичный двигатель, например, на турбомотор 1.4 Boosterjet от Vitara, либо укомплектовать Jimny гибридной силовой установкой.

Прочие модели бренда, представленные на европейском рынке, работают по принципу мягкого гибрида — в их числе Vitara, S-Cross, Swift, Swift Sport и Ignis. Позже в продажу поступит подключаемый гибрид ACross — перелицованный Toyota RAV4, — который позволит компании снизить средний показатель выбросов всей модельной линейки.

В России Suzuki продаёт модели Jimny (от 1,6 миллиона рублей), Vitara (от 1,7 миллиона рублей) и SX4 (от 1,27 миллиона рублей). По итогам первой половины 2020 года в стране реализовали 3183 новых автомобиля бренда, в том числе 323 экземпляра Jimny.