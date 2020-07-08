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Российский мэр сел пьяным за руль и был задержан 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Фото: Фейсбук
Мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
«Ночью он [Валов] был доставлен в медицинское учреждение. Тест показал наличие алкоголя в крови», — пояснил источник.
Сам Михаил Валов заявил в Facebook, что действительно прошел медосвидетельствование.
«Сегодня ночью наряд ДПС, действительно, остановил автомобиль, которым я управлял, и предложил мне пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным», — рассказал градоначальник.
Мэр Саяногорска отметил, что ежедневно по рекомендации врачей принимает лекарства, которые могли повлиять на результат теста.
«17 июля мировой суд рассмотрит Протокол, составленный в отношении меня. С фактом алкогольного опьянения я не согласен», — пояснил Валов.
Он также рассказал, что сейчас в отпуске, намерен вернуться к работе на благо города, однако готов к любому развитию событий.
Как сообщал «Рамблер», ранее актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
«Не остановили Ефремова»: как усилят надзор за водителями
Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде.
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Автоновости , Lada , Михаил Ефремов , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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