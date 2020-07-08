Российский мэр задержан пьяным за рулем

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Мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«Ночью он [Валов] был доставлен в медицинское учреждение. Тест показал наличие алкоголя в крови», — пояснил источник.

Сам Михаил Валов заявил в Facebook, что действительно прошел медосвидетельствование.

«Сегодня ночью наряд ДПС, действительно, остановил автомобиль, которым я управлял, и предложил мне пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным», — рассказал градоначальник.

Мэр Саяногорска отметил, что ежедневно по рекомендации врачей принимает лекарства, которые могли повлиять на результат теста.

«17 июля мировой суд рассмотрит Протокол, составленный в отношении меня. С фактом алкогольного опьянения я не согласен», — пояснил Валов.

Он также рассказал, что сейчас в отпуске, намерен вернуться к работе на благо города, однако готов к любому развитию событий.

Как сообщал «Рамблер», ранее актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada , водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде.