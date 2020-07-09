Без денег и машин: как проверить надежность автодилера?

С 2019 года клиенты «Свид-Мобиль» не могут получить автомобили или предоплату за них. Business FM поговорила с экспертами и узнала, как обезопасить себя перед обращением к автодилерам

Импортер Volvo Car отозвал франшизу у своего старейшего дилера, компании «Свид-Мобиль». Контрагенты намерены ее банкротить. На продажу выставлен последний автоцентр «Свид-Мобиль» в Петербурге. Десятки клиентов дилера вносили предоплату, но в итоге остались без денег и без машин. При этом производитель ответственности за дилеров не несет.

«Казалось бы, серьезная компания, имеющая такое солидное здание, вообще без задней мысли туда обратились, а по факту все очень печально».

Так житель Петербурга Роман описал Business FM свой опыт сотрудничества с дилером Volvo «Свид-Мобиль». Авто он заказал в декабре 2019 года, срок доставки был обозначен в три месяца.

Машина стоила больше 5,5 млн рублей, Роман внес предоплату — 450 тысяч рублей. В марте клиента стали кормить завтраками, заказ передали другому салону, а предоплату так и не вернули. А потом оказалось, что он такой не единственный. Вот что рассказал Роман:

«Слава богу, что мы оплатили не всю стоимость автомобиля сразу, а всего лишь малую часть. Я знаю людей, которые попали на еще большие деньги, отдав свой автомобиль в trade-in, заплатив полную стоимость нового авто, и остались без машины и без денег на новую. Мне звонила девушка, которой в «Свид-Мобиле» сказали: ваш автомобиль продан, мы ничем помочь не можем. Я знаю точно, что в Приморском районном суде, на момент марта-апреля, у них уже было исков в районе 20 млн или 25 млн рублей».

Как говорят эксперты, «Свид-Мобиль» балансировал на грани безубыточности. Дилер работал с 1991 года, но последние три года, по данным СПАРК, показывал убытки. В 2019 году они составили 340 млн рублей, и дилер перестал выполнять свои обязательства.

Проседание дилерской отрасли и пандемия коронавируса де-факто привели «Свид-Мобиль» к банкротству. Импортер отозвал франшизу, а последний автоцентр на Приморском проспекте в Питере выставили на продажу. Актив оценивается в 400 млн рублей. Теперь десяткам обманутых клиентов — дорога в суд, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр

«Интеллектуальный капитал» «Необходимо направить претензию с требованием о передаче автомобиля. Кроме того, потребитель может потребовать уплаты неустойки в размере половины процента от суммы предварительной оплаты за каждый день просрочки поставки. Если дилер отказывается, то можно обратиться в суд. Сейчас имеют место случаи, когда автомобильные дилеры принимают денежные средства, в дальнейшем автомобили не поставляют либо банкротятся. Наиболее действенным способом будет обращение в правоохранительные органы. Если же дилер вступает в банкротство, необходимо будет включаться в реестр кредиторов, но это история долгая, и перспективы вернуть свои деньги более туманные».

С подобными проблемами могут столкнуться и другие дилеры, и неплохо бы знать положение их дел перед началом сотрудничества. Конечно, рядовому клиенту бухгалтерская отчетность дилера недоступна, но несколько вариантов проверки все же есть, говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков

«Клиент может обратиться в поисковые системы, посмотреть отзывы на дилерские центры, и понять, какова ситуация по дилерскому предприятию. Обратиться по горячей линии импортера и уточнить статус по дилерскому предприятию. Конечно, наименьший риск всегда — это покупка автомобиля из наличия, поскольку тогда авто можно осмотреть перед покупкой, убедиться, что есть ПТС, нежели заказывать автомобиль, который привезут через несколько месяцев».

Сам производитель не несет юридическую ответственность за такой форс-мажор. Как правило, недовольных клиентов отсылают к дилерам. Но иногда имиджевый урон слишком велик, и концерн проявляет «добрую волю», говорит президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев

— У каждого производителя есть система оценки финансового состояния дилеров. Могут уменьшать лимиты отгрузки автомобилей, могут даже лишать дилерства. Естественно, что финансовое состояние смотрится на основании уже сданной отчетности за год, то есть если с ним что-то позже случилось, производитель на это никак повлиять не может.

— Дилеры могут скорректировать свою политику, чтобы снизить риски для клиента? Уменьшить предоплату, например?

— Это никак не регулируется законом, это регулируется рынком. Когда какой-то дилер подводит клиентов, это, естественно, бьет по всему дилерскому бизнесу. Но мы же не в Советском Союзе, где все можно зарегулировать.

По словам Олега Мосеева, еще 12 лет назад клиенты вносили предоплату 100%, но после кризиса 2009 года, когда не все дилеры выжили, покупатели перестали это делать. Размер средней по рынку предоплаты сократился, и дальше снижать его дилеры не намерены. После простоя из-за пандемии такой шаг может оказаться губительным.

На момент публикации материала комментарии Volvo и «Свид-Мобиля» получить не удалось.