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Московские «зебры» лишатся желтых полос 

Авторамблер и ещё 2 3 часа назад
Московские «зебры» лишатся желтых полос
Фото: Авторамблер
Бело-желтую разметку пешеходных переходов, которая была введена с целью улучшить видимость "зебры", признали опасной.
Бело-желтые переходы появились в столице в 2014 году. Чтобы ввести новую разметку, пришлось поменять ГОСТ. Спустя шесть лет в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что такая разметка уменьшает сцепление с дорогой при осадках.
"В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мотоциклов)", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Особенность бело-желтой разметки в том, что интервалы между полосами краски в "зебре" слишком малы — именно это влияет на сцепление. При этом белая краска, как отмечают эксперты, при высыхании дает более скользкую поверхность, чем шершавая желтая.
Несмотря на это, в ЦОДД решили избавить регулируемые перекрестки Москвы от желтых полос. В ведомстве также отметили, что желтые полосы отрицательно сказываются на внешнем виде дорог. По мнению представителей ЦОДД, черно-белые "зебры" смотрятся лучше и не портят улицы.
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