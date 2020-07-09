Московские «зебры» лишатся желтых полос 

Бело-желтую разметку пешеходных переходов, которая была введена с целью улучшить видимость "зебры", признали опасной.

Бело-желтые переходы появились в столице в 2014 году. Чтобы ввести новую разметку, пришлось поменять ГОСТ. Спустя шесть лет в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что такая разметка уменьшает сцепление с дорогой при осадках.

"В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мотоциклов)", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Особенность бело-желтой разметки в том, что интервалы между полосами краски в "зебре" слишком малы — именно это влияет на сцепление. При этом белая краска, как отмечают эксперты, при высыхании дает более скользкую поверхность, чем шершавая желтая.

Несмотря на это, в ЦОДД решили избавить регулируемые перекрестки Москвы от желтых полос. В ведомстве также отметили, что желтые полосы отрицательно сказываются на внешнем виде дорог. По мнению представителей ЦОДД, черно-белые "зебры" смотрятся лучше и не портят улицы.