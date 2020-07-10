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Chevrolet снимает с производства модель Aveo 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Chevrolet снимает с производства модель Aveo
Фото: Motor.ru
Компания Chevrolet завершает производство модели Aveo, которая в США продаётся под названием Sonic. Aveo/Sonic выпускался более десяти лет и был доступен в кузове седан и хэтчбек. Последний экземпляр сойдет с конвейера американского завода GM в октябре 2020 года.
О том, что Aveo/Sonic в скором времени уйдёт в историю, стало известно ещё в 2018 году. Тогда General Motors, которому принадлежит Chevrolet, объявил о планах отказаться от выпуска легковушек и сосредоточится на расширении линейки кроссоверов, внедорожников и электромобилей. Постепенно с рынка пропали Chevrolet Cruze, Impala и Volt. Теперь настала очередь Sonic.
По данным Carsalesbase.com, продажи модели в США снижались от года к году. Например, если в 2016 году дилеры реализовали 55,2 тысячи экземпляров Sonic, то в 2019 году продажи рухнули до 13,9 машин. За первый квартал 2020 года модель разошлась в количестве 4,3 тысячи штук.
История Aveo началась в 2002 году, а дизайн для модели разработал Джорджетто Джуджаро. В разных странах хэтчбеки и седаны продавались под названиями Suzuki Swift+, Pontiac Wave, Holden Barina, Chevrolet Lova, Daewoo Kalos, Ravon Nexia и ZAZ Vida. Модель сменила поколение в США в 2011 году, а с 2012 года Aveo выпускался на мощностях калининградского «Автотора».
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Комментарии
Автоновости , Daewoo Kalos , Chevrolet , Holden Barina , Holden , Pontiac , Pontiac Wave , Chevrolet Cruze , Suzuki , Chevrolet Lova , Ravon Nexia , General Motors
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