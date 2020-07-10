Chevrolet снимает с производства модель Aveo 

Компания Chevrolet завершает производство модели Aveo, которая в США продаётся под названием Sonic. Aveo/Sonic выпускался более десяти лет и был доступен в кузове седан и хэтчбек. Последний экземпляр сойдет с конвейера американского завода GM в октябре 2020 года.

О том, что Aveo/Sonic в скором времени уйдёт в историю, стало известно ещё в 2018 году. Тогда General Motors , которому принадлежит Chevrolet, объявил о планах отказаться от выпуска легковушек и сосредоточится на расширении линейки кроссоверов, внедорожников и электромобилей. Постепенно с рынка пропали Chevrolet Cruze , Impala и Volt. Теперь настала очередь Sonic.

По данным Carsalesbase.com, продажи модели в США снижались от года к году. Например, если в 2016 году дилеры реализовали 55,2 тысячи экземпляров Sonic, то в 2019 году продажи рухнули до 13,9 машин. За первый квартал 2020 года модель разошлась в количестве 4,3 тысячи штук.