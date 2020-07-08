В РФ захотели повысить максимальную скорость

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России могут увеличить максимальную скорость на трассах 

Павел Тиунов 3 часа назад
В будущем на определенных российских дорогах автомобилистам могут разрешить разгоняться до 150 километров в час, заявил «Комосомольской правде» замначальника ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения Олег Понарьин.
Высокопоставленный автоинспектор подчеркнул, что в ближайшей перспективе можно говорить о повышении допустимой скорости до 130 километров в час. Впоследствии, по его словам, предел может быть увеличен до 150 километров в час. Решающую роль в этом вопросе, заверил Понарьин, должно сыграть «развитие документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог». Речь в первую очередь идет о четырехполосных трассах первой категории с разделительной полосой, где в соответствии со стандартами скоростной предел как раз составляет 150 километров в час.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе московского управления ГИБДД назвали игнорирование требований скоростного режима самым популярным нарушением ПДД у столичных автомобилистов. Из 27,9 миллиона нарушений, зарегистрированных в 2019 году, 14 миллионов относится к превышению установленной скорости движения.
Комментарии 11
Автоновости , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
В РФ захотели повысить максимальную скорость
03:31
В РФ захотели повысить максимальную скорость
Автоновости
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
00:14
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение