В РФ захотели повысить максимальную скорость

В будущем на определенных российских дорогах автомобилистам могут разрешить разгоняться до 150 километров в час, заявил «Комосомольской правде» замначальника ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения Олег Понарьин.

Высокопоставленный автоинспектор подчеркнул, что в ближайшей перспективе можно говорить о повышении допустимой скорости до 130 километров в час. Впоследствии, по его словам, предел может быть увеличен до 150 километров в час. Решающую роль в этом вопросе, заверил Понарьин, должно сыграть «развитие документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог». Речь в первую очередь идет о четырехполосных трассах первой категории с разделительной полосой, где в соответствии со стандартами скоростной предел как раз составляет 150 километров в час.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе московского управления ГИБДД назвали игнорирование требований скоростного режима самым популярным нарушением ПДД у столичных автомобилистов. Из 27,9 миллиона нарушений, зарегистрированных в 2019 году, 14 миллионов относится к превышению установленной скорости движения.