Немцы просят возобновить поставки «Нивы»

Немцы тоскуют по русским «Нивам». Речь о внедорожниках LADA . Машина всегда пользовалась популярностью у европейского потребителя благодаря своей проходимости и низкой цене. Этой весной поставки автомобиля в Европу прекратили. Почему это произошло и как европейские покупатели решили бороться за «Ниву», выясняла корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова

Этот автомобиль, как танк, грязи и бездорожья никогда не боялся. О него ломается даже известная пословица «что русскому хорошо, то немцу смерть».

Ведь в Германии к русским «Нивам» всегда испытывали большую любовь. Пока их импорт не запретили.

«Я уже 40 лет эти автомобили представляю. Вот смотрите, мой салон, здесь остались «Лады», но «Нив» нет», — отметил владелец автосалона в Германии Дитер Трзаска,

В салоне Дитера Трзаски неподалеку от немецкого Гамбурга новых машин не было с прошлой весны. Окончательно поставки «Лады 4х4», или «Нивы», прекратились в Германию весной этого года. Все потому, что автомобиль перестал соответствовать европейским экологическим стандартам по выбросам углекислого газа в атмосферу.

«С переходом на стандарт Евро-6, «Ниву», наверное, будет очень тяжело вписать в существующие ограничения, а если им не соответствовать, то это налагает на производители большие штрафы», — отметил автоэксперт Петр Баканов.

Новости настолько расстроили немецких автолюбителей, что они даже создали петицию за возвращение российских «Нив» на европейский рынок. Документ подписали уже более 2000 человек. И это не предел. В Германии целый клуб любителей этого автомобиля. Там устраивают гонки на «Нивах» по бездорожью. Ведь в России, точнее еще Советском Союзе, в свое время предусмотрели все, чтобы машина прошла через самые трудные трассы.

ВАЗ 2121 впервые вышел с конвейера Волжского автомобильного завода в Тольятти в 1977-м. Это был такой сельский внедорожник. Он мог проехать по любым кочкам и ухабам, ему не страшны были препятствия и заносы. Это до сих пор визитная карточка «Нивы».

«Все это, естественно, оценили и европейские пользователи, помимо России. Там тоже хватает мест, где есть бездорожье, и особенно, если мы говорим про какие-то горные районы. Они есть и в Италии, и в Германии, и в Австрии, и во Франции в большинстве крупных стран», — отметил автоэксперт Петр Баканов.

На европейском рынке в прошлом году удалось реализовать чуть меньше 3000 таких авто. Так что АвтоВАЗ больших потерь не понесет. Основные потребители «Нив» живут в России. Пользуется спросом авто в Беларуси и Казахстане. Однако и фанаты автомобиля в Германии надеются на его возвращение на рынок.