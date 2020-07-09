Ждите осени: какие автомобили пропали из автосалонов 

В июне из-за отложенного спроса и недопроизводства заводов на рынке новых автомобилей образовался дефицит, вопреки падению продаж. «Газета.Ru» выяснила какие именно модели сейчас трудно найти либо на них выстроились очереди на месяцы вперед. Менеджеры по продажам предлагают клиентам брать то, что есть, иначе и этого не останется. Ситуация придет в норму ближе к осени, считаю эксперты.

В июне и июле 2020 года после снятия ограничений на торговлю дилеров в автосалонах резко повысился спрос на новые автомобили. Ситуация у всех дилеров практически идентичная — очереди и дефицит на наиболее популярные модели. Так, источник «Газеты.Ru» в крупном дилерском холдинге отмечает, что по корейскому бренду Kia труднее всего найти в наличии автомобили Rio X-line, Seltos, Sorento Prime (в максимальной комплектации), Cerato (только под заказ со сроком доставки до 2-х месяцев).

Директор аналитической компании Gruzdev-analyze Александр Груздев отмечает, что эти проблемы касаются не только дилеров Москвы, но и всего автобизнеса в центральном федеральном округе, на юге страны, в Сибири и на Урале. Специально для этого он провел опрос знакомых руководителей автоцентров.

«Машин мало, не то что бы их вообще нет. Например, сейчас нет свободных остатков Kia Ceed, Seltos, мало Rio. Зато есть Sportage. Если раньше наши остатки были 1,2-1,5 месяца, то сейчас максимально где-то на две-три недели хватит. Со скидками сейчас клиентов отсылаем, не хочешь не бери — баланс качнулся на сторону продавца», — процитировал «Газете.Ru» слова знакомого руководителя дилерской компании Александр Груздев.

Так, дилеры говорят об отсутствии средних и самых доступных версий Renault Logan

В более дорогом сегменте есть сложности с автомобилями Volkswagen Touareg , Teramont и Multivan. Компания Skoda испытывает проблемы с наличием Kodiaq и Karoq. Дилеры Mazda говорят практически об исчезновении в свободной продаже седана 6. В Москве, по словам представителей автобизнеса, счет этих машин идет уже на штуки. Ситуация с прямым конкурентом «шестерки» — седаном Toyota Camry —не менее сложная: практически не осталось машин в доступных комплектациях, мало и со средним оснащением, отмечают продавцы.

В премиальном сегменте ситуация аналогичная: дилеры BMW отмечают острый дефицит на модели 3-series и X4, немногим больше запасы кроссоверов X5 и X6. У Mercedes-Benz наибольшим спросом в июне-июле, судя по дефициту, пользовались внедорожники GLE, GLS и Gelandewagen. В салонах Audi кроссовер Q5 продавцы предлагают ждать месяц. Седанов A4 и купе A5 просто нет из-за обновления линейки, машины нового модельного года поступят не ранее осени.

Дефицит коснулся даже сегмента люксовых автомобилей: в салонах Porsche сложно найти купе 911, а также 718 серии, Cayman и Boxter нет в наличии.

Официальные лица в дилерском сообществе признают проблему, но не раскрывают подробности по брендам. Они отмечают, что в соответствии с производственным циклом автомобили на этот год выпускались по определенному плану, но никто не ожидал и не планировал остановку рынка из-за карантина.

«В результате по ряду марок наблюдается временный дефицит, что также может подогревать спрос: на все ликвидные модели премиальных марок мы фиксируем хороший покупательский интерес. Что касается динамики и прогнозов на ближайшее время — пока трафик в автосалонах идет по обычному сценарию, в июне посещаемость схожа с показателями прошлого года. Взрывного ажиотажа мы не наблюдаем», — рассказал «Газете.Ru» директор «Audi. Авилон» Ренат Тюктеев.

По словам Александра Груздева дилеры говорят о том, что в связи с пандемией коронавируса снизилось количестве тест-драйвов, но и тестовые машины тоже распроданы. В регионах с невысоким спросом остатки ликвидных машин выкупают дилеры из регионов, где дела обстоят получше, отмечает эксперт.

«Кроме того на этом фоне пошли в рост и продажи подержанных автомобилей. И цены на поддержанные автомобили тоже повысились», — заметил Груздев.

Сейчас распродаются товарные запасы, выкупленные дилерами до введения режима самоизоляции, сообщила руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина . По ее словам, наибольший ажиотаж наблюдается в премиум-сегменте

«Онлайн-продажи в период ограничений приходились в большей мере на премиальные бренды, поскольку состоятельные клиенты менее чувствительны к кризисам, чем потребители массового сегмента, они инвестировали деньги в автомобили», — пояснила Уткина.

Эффект отложенного спроса будет краткосрочным, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, уже к осени закончится повышенный спрос на автомобили, а автозаводы смогут нарастить производство, окончательно оправившись от простоев в карантин.