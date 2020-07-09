В центре Москвы ограничат движение до осени 

В центре Москвы в ближайшее время начнется масштабная реконструкция инженерных сетей. В связи с этим дорожники введут ограничения на движение на некоторых улицах, это коснется жителей района зоопарка.

В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения отметили, что некоторые из ограничений уже начали действовать и продолжат до 15 июля. Пока они коснулись Малой Грузинской, улицы Климашкина и Пресненского вала. Власти приняли решение упростить ремонтные работы и в то же время поддержать проезд, поэтому убрали только несколько парковок в данном районе.

С завтрашнего дня в Зоологическом районе и окружностях органичат движение транспорта, ремонтные работы, предположительно, продолжатся до конца августа. В "Яндекс. Авто" отметили, что ремонтные работы уже идут, тем не менее каких-либо значительных органичений для водителей не наблюдается. Сейчас в том районе продолжается реконструкция газопровода, подобные работы периодически проводят в разных частях города.

В прошлом году службы отремонтировали 650 километров газопровода, а еще 1,6 тысячи километра труб было положено в новых местах.