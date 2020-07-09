Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Москвы ограничат движение до осени 

Car.ru 2 часа назад
В центре Москвы ограничат движение до осени
Фото: Car.ru
В центре Москвы в ближайшее время начнется масштабная реконструкция инженерных сетей. В связи с этим дорожники введут ограничения на движение на некоторых улицах, это коснется жителей района зоопарка.
В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения отметили, что некоторые из ограничений уже начали действовать и продолжат до 15 июля. Пока они коснулись Малой Грузинской, улицы Климашкина и Пресненского вала. Власти приняли решение упростить ремонтные работы и в то же время поддержать проезд, поэтому убрали только несколько парковок в данном районе.
С завтрашнего дня в Зоологическом районе и окружностях органичат движение транспорта, ремонтные работы, предположительно, продолжатся до конца августа. В "Яндекс. Авто" отметили, что ремонтные работы уже идут, тем не менее каких-либо значительных органичений для водителей не наблюдается. Сейчас в том районе продолжается реконструкция газопровода, подобные работы периодически проводят в разных частях города.
В прошлом году службы отремонтировали 650 километров газопровода, а еще 1,6 тысячи километра труб было положено в новых местах.
Видео дня. В РФ изменится методика расчета тарифов ОСАГО
Car.ru: последние новости
Для водителей в России придумали новые штрафы Для водителей в России придумали новые штрафы Опубликованы цены на Kia K5 2021 модельного года Опубликованы цены на Kia K5 2021 модельного года Российские АЗС уличили в обмане водителей Российские АЗС уличили в обмане водителей
Комментарии 1
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Сын известного банкира погиб в Москве
Сын известного банкира погиб в Москве
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
В РФ захотели повысить максимальную скорость
03:31
В РФ захотели повысить максимальную скорость
Автоновости
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
00:14
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение