Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч

Женщине-водителю из Италии пришел штраф за превышение скоростного режима в 10 раз, сообщает издание Motor. Нарушение зафиксировала дорожная камера, а правоохранители согласились с показаниями устройства.

Инцидент произошел в итальянском городе Оффанья. Женщина, в чьем владении находится автомобиль Ford Focus , получила по почте постановление, в котором указано, что на одной из местных трасс она разогнала свою машину до 703 километров в час. Автоинспекторы пришли к выводу, что скоростной режим был превышен в 10 раз и оштрафовали итальянку на 850 евро. Отмечается, что полицейских ничуть не смутило то обстоятельство, что завод-производитель указывает предел максимально возможной скорости Ford Focus на уровне 250 километров в час.

Женщина, посчитав взыскание несправедливым, уже завила о намерении обжаловать решение полицейских.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе московского управления ГИБДД назвали игнорирование требований скоростного режима самым популярным нарушением ПДД у столичных автомобилистов. Из 27,9 миллиона нарушений, зарегистрированных в 2019 году, 14 миллионов относится к превышению установленной скорости движения.