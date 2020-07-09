Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоледи на Ford Focus оштрафовали за скорость в 703 км/ч 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч
Фото: РИА Новости
Женщине-водителю из Италии пришел штраф за превышение скоростного режима в 10 раз, сообщает издание Motor. Нарушение зафиксировала дорожная камера, а правоохранители согласились с показаниями устройства.
Водителям грозят новые штрафы
Инцидент произошел в итальянском городе Оффанья. Женщина, в чьем владении находится автомобиль Ford Focus, получила по почте постановление, в котором указано, что на одной из местных трасс она разогнала свою машину до 703 километров в час. Автоинспекторы пришли к выводу, что скоростной режим был превышен в 10 раз и оштрафовали итальянку на 850 евро. Отмечается, что полицейских ничуть не смутило то обстоятельство, что завод-производитель указывает предел максимально возможной скорости Ford Focus на уровне 250 километров в час.
Женщина, посчитав взыскание несправедливым, уже завила о намерении обжаловать решение полицейских.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе московского управления ГИБДД назвали игнорирование требований скоростного режима самым популярным нарушением ПДД у столичных автомобилистов. Из 27,9 миллиона нарушений, зарегистрированных в 2019 году, 14 миллионов относится к превышению установленной скорости движения.
Видео дня. В РФ изменится методика расчета тарифов ОСАГО
Комментарии 15
Автоновости , Другое , Ford Focus , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Сын известного банкира погиб в Москве
Сын известного банкира погиб в Москве
В Сети раскрыли внешность «русского Prado» от УАЗа
В Сети раскрыли внешность «русского Prado» от УАЗа
Известный блогер разбился насмерть
Известный блогер разбился насмерть
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
В РФ захотели повысить максимальную скорость
03:31
В РФ захотели повысить максимальную скорость
Автоновости
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
00:14
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение