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Водителю Ford Focus пришёл штраф за скорость 703 километра в час 

Motor.ru 2 часа назад
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч
Фото: Motor
В городе Оффанья, Италия, произошёл необычный инцидент: владелице Ford Focus пришёл штраф за превышение допустимой скорости в 10 раз, зафиксированное дорожной камерой. По данным устройства, женщина разогнала машину до 703 километров в час.
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Эта информация абсурдна, так как заявленная автопроизводителем максимальная скорость Ford Focus составляет всего 250 километров в час, так что машина физически не способна выжать в почти в три раза больше. Однако местных полицейских не смутила внушительная цифра и они выписали женщине штраф в размере 850 евро (68 тысяч рублей).
C 2003 года в Италии действует балльная система: при получении прав водителю автоматически насчитываются 20 баллов. Их количество уменьшается, если он нарушает правила дорожного движения. Женщину, которая якобы летела на Focus со скоростью «Боинга», лишили сразу 10 баллов. Она не согласилась с таким строгим наказанием и намеревается его обжаловать.
Между тем в Эстонии придумали новый способ наказывать водителей, которые нарушают скоростной режим: им предлагают вместо оплаты штрафа немного постоять на обочине, чтобы успокоиться. Например, за превышение скорости до 20 километров в час отдыхать придется 45 минут, а за превышение от 21 до 40 километра в час — 60 минут. За более существенное превышение всё же полагается штраф.
Источник: Autoappassionati.it
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Комментарии 3
Автоновости , Ford Focus
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