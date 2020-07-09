Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час 

РИА Новости 1 час назад
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/час
Фото: © Fotolia / Bokicbo
Жительницу итальянской провинции Анкона оштрафовали за превышение скорости, сообщил портал Autoappassionati.
Камера якобы зафиксировала, как Ford Focus ехал со скоростью 703 километра в час.
Издание объяснило эту цифру возможным сбоем техники. Тем не менее полицейских не смутило столь значительное превышение, поэтому женщине выписали штраф в 850 евро.
Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо посоветовал "нарушительнице" не соглашаться на отмену штрафа, а требовать компенсации через суд.
Видео дня. В РФ изменится методика расчета тарифов ОСАГО
Последние новости
Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" Что сказал Жириновский про задержание Фургала Что сказал Жириновский про задержание Фургала
Автоновости , Ford Focus
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Сын известного банкира погиб в Москве
Сын известного банкира погиб в Москве
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
В РФ захотели повысить максимальную скорость
03:31
В РФ захотели повысить максимальную скорость
Автоновости
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
00:14
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение