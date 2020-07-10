В России предложили резко увеличить штрафы для автомобилистов 

Представители Общероссийского народного фронта предложили скорректировать штрафные санкции для автомобилистов, а также для велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

За проезд на красный сигнал светофора авторы проекта предлагают штрафовать автомобилистов на сумму 5000 рублей. В настоящий момент санкция за это нарушение составляет 1000 рублей. Также эксперты предложили увеличить наказание с 2000 до 5000 рублей для автовладельцев, устанавливающих подложные номера. В то же время, по мнению инициаторов поправок, вместо штрафа в размере 500 рублей за грязные номерные знаки в плохую погоду, следует ограничиться предупреждением.

В населенных пунктах штраф за превышение скорости на 40–60 километров в час, по мнению авторов проекта должен вырасти с 1000-1500 рублей до 2500 рублей. А в случае повторного нарушения наказание для автомобилиста составит 5000 рублей. При превышении скорости более чем на 60 километров в час штрафные санкции будут увеличены до 5000 рублей или автовладельцу будет грозить лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение штраф составит 15 000 рублей. В настоящее время подобное нарушение наказы¬вается суммой от 2000 до 2500 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев.

Вне населенного пункта представители ОНФ предлагают увеличить штраф за превышение скорости на 40-60 километров в час до 2500 рублей. А за превышение более чем на 60 километров в час — на 5000 рублей. Кроме того, новые поправки предусматривают наказание в размере 5000 рублей для велосипедистов, передвигающихся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент новое предложение направлено в Минюст . При положительной реакции министерства, поправки представят на рассмотрение в МВД Госдуму . Сроки рассмотрения инициатив пока не сообщаются.

Накануне участники рабочей группы при Общероссийском народном фронте направили в Минюст очередной пакет доработок к будущему Кодексу об административных правонарушениях. Среди прочего, эксперты предложили использовать новые способы видеофиксации, а также регламентировать спорную терминологию.