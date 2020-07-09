В России предложили изменить размер автоштрафов 

Общероссийский народный фронт предлагает поднять штрафы для автомобилистов за установку заведомо подложных номеров и за проезд на красный свет, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов

Ранее в ОНФ сообщили о создании рабочей группы по подготовке предложений для внесения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сформулированные экспертами предложения были направлены в Минюст РФ

"Мы предлагаем увеличить с 2 тысяч до 5 тысяч штраф за установку заведомо подложных номеров. За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.

Штраф за проезд на красный свет эксперты предложили поднять до 5 тысяч рублей, а за поворот на красную стрелку — снизить до 1 тысячи.

Кроме того, ОНФ предлагает скорректировать штрафы за превышение скорости. Так, за превышение скорости на 40-60 километров в час в населенном пункте предлагается штрафовать на 2,5 тысячи рублей, за повторное нарушение — на 5 тысяч. В обоих случаях не предусматривается лишение прав. За превышение более чем на 60 километров в час в населенном пункте эксперты предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав на срок от 4 до 6 месяцев, а за повторное нарушение — на 15 тысяч или лишать прав на год.

За превышение на 40-60 километров в час при езде вне населенного пункта ОНФ считает правильным установить штраф в размере 2,5 тысячи рублей. За превышение более чем на 60 километров в час — всегда 5 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.