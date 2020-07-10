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В Тюмени таксисты придумали, как заработать на аномальной жаре 

Ura.Ru 26 минут назад
Таксисты придумали, как заработать на аномальной жаре
Фото: ТАСС
Водитель «Яндекс. Такси» в Тюмени потребовал с пассажирки деньги за включение кондиционера во время поездки. Об этом тюменка на условиях анонимности рассказала URA.RU. По её словам, таксист заявил ей, что в тарифе «Эконом» эта услуга платная.
«Мы долго стояли в пробке, было очень жарко. Я попросила водителя включить кондиционер, на что он мне ответил, что за эти деньги, которые я плачу ему по тарифу «Эконом», он его не включит. За это он попросил меня доплатить ему 50 рублей наличными. Я, естественно, отказалась» — пояснила собеседница агентства.
В одном из тюменских таксопарков, сотрудничающих с агрегатором «Яндекс. Такси», агентству пояснили, что тюменские таксисты стали массово требовать с пассажиров деньги за включение кондиционера после наступления аномальной жары. «Конечно, когда очень жарко, пассажир может и доплатить. Нигде не прописано, что водитель обязан включать кондиционер в машине. И дело тут вообще не в тарифе. „Эконом“ подразумевает, что за вами приедет обычная недорогая машина, а не иномарка класса люкс. Про кондиционер в условиях тарифа — ни слова. И некоторые таксисты этим пользуются», — пояснили агентству в таксопарке на условиях анонимности.
Получить оперативный комментарий в центральном офисе компании «Яндекс. Такси» URA.RU не удалось: туда был направлен письменный запрос. К моменту публикации новости, ответ на него не последовал.
Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты обеднели из-за коронавируса: доходы партнеров «Яндекс. Такси» в Тюмени из-за режима повышенной готовности упали на 70%.
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Автоновости , РИА Ura.ru
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