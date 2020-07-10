Aurus Senat поставил подножку «Русскому Прадо»

Компания УАЗ приняла решение перенести сроки выхода на авторынок внедорожной версии UAZ Patriot новой генерации. Авто было неофициально названо "Русский Прадо".
На сегодняшний день группа Sollers, которая владеет УАЗом, решила сконцентрировать все ресурсы на то, чтобы запустить массовое производство премиальных авто Aurus на заводе в Елабуге.
Руководитель фирмы Sollers Вадим Швецов утвердил план по выпуску авто Aurus Senat. Согласно ему, на территории Татарстана в любом случае начнётся производство данных транспортных средств.
В свою очередь у предприятия не хватило финансов на такого рода программу. Вследствие этого ряд перспективных проектов руководство Sollers вынуждено было отложить. Речь также идёт о "Русском Прадо".
Согласно предварительной информации, презентация UAZ Patriot следующего поколения состоится в конце следующего года. Новинку начнут продавать только в 2022 году.
В Сети опубликовали изображения новинки. Стоит отметить сильное преображение интерьера и экстерьера новой вариации.
Авто оснащается бензиновыми силовыми агрегатами на 145 — 170 лошадиных сил и 2.2-литровым турбомотором от версии Ford Transit. В роли трансмиссии используют 6-диапазонную механику BAIC либо шестискоростную французскую гидромеханическую АКПП Punch Powerglide. Вместе с ними функционирует полноприводная система.
UAZ Patriot нового поколения будет стоить 1 200 000 — 1 600 000 руб.