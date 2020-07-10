Самый дешевый электрокар Porsche Taycan появился в Китае

Немецкий производитель Porsche представил для китайского рынка самую бюджетную версию своего электрокара Taycan. Привод автомобиля осуществляется только на заднюю ось, а в обозначении модели отсутствуют какие-либо дополнительные индексы.

По информации пресс-службы компании, электромобиль дешевле полноприводного варианта на 20%.

В качестве силового агрегата в Taycan используется единственный электромотор на постоянных магнитах мощностью 402 лошадиные силы. Запас энергии обеспечивает аккумулятор на 79 кВт*ч и с полным зарядом батареи автомобиль сможет проехать 410 км.

Также можно приобрести вариацию Performance Battery Plus, которая отличается аккумуляторной батарей на 93,5 кВт*ч, электродвигатель выдаёт уже 469 л.с., а запас хода составляет 490 км.

Время разгона до 100 км/ч у обеих комплектаций одинаков и равняется 5,4 секунды, а максимальную скорость электроника ограничивает на отметке 230 км/ч. Сейчас стартовой модификацией на рынке в Соединенных Штатах является полноприводный Porsche Taycan 4S и его показатели превосходят новинку на 1,4 секунды и 20 км/ч соответственно. Также североамериканская версия имеет более мощное зарядное устройство на 50 кВт против 11 кВт.

Несомненным плюсом нового варианта стал большой багажник — объём был увеличен за счет отсутствия электродвигателя на передней оси. Сейчас немецкая компания оценивает перспективы недорогого Taycan на рынке США, где его стоимость составит 85 000 долларов, что по текущему курсу равняется 6 миллионов рублей.