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Volkswagen Golf вновь покинул российский рынок 

Motor.ru 3 часа назад
Volkswagen Golf вновь покинул Россию
Фото: Motor.ru
Хэтчбек Volkswagen Golf седьмого поколения покинул Россию: модель исчезла как с официального сайта компании, так и из автосалонов.
Последние «Гольфы» были проданы в конце минувшего года, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на пресс-службу марки. Однако россияне не лишились модели полностью: Volkswagen планирует привезти новый Golf, который представили широкой публике прошлой осенью.
«По выходу следующего поколения сейчас сориентировать не можем, но в планах для России он у нас есть», — сказали в пресс-службе.
Это не первый раз, когда «седьмой» Golf исчезает из России. Продажи модели в стране начались в 2012-м году и прекратились через четыре года из-за возросшей цены и упавшего спроса. В сентябре 2018 года хэтчбек вернулся на отечественный рынок с начальной ценой 1 429 900 рублей.
Премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась в октябре 2019 года. Модель получила свежий дизайн, полностью переработанный салон и широкую палитру новых моторов.
На рынках Европы хэтчбек оснащают 1,0-литровыми и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями TSI evo, 2,0-литровыми дизелями TDI и гибридными силовыми установками.
По предварительным данным, до России доберутся только два мотора — 1,6-литровый мощностью 110 лошадиных сил и 1,4-литровый на 150 сил. Пару им составит шестиступенчатая «механика».
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Автоновости , Volkswagen Golf , Volkswagen , "Российская газета"
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