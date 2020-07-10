В России хотят запретить старые автомобили 

Российские депутаты заявили, что для улучшения экологии, нужно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Данные предложения уже разработали. Их рассматривают в Министерстве транспорта и торговли.

По заявлению депутатов, речь идёт не о легковых авто, а о коммерческом транспорте. В данном случае хотят разработать не законодательный акт, а просто набор рекомендаций.

Стоит отметить, что такое предложение напугало многих российских автовладельцев. Дело в том, что авторынок РФ новых авто не может похвастаться маленькими ценами на машины. Поэтому многие россияне могут себе позволить приобрести только старые подержанные транспортные средства.

Кроме этого, летом текущего года обязательной является процедура фото-фиксации ТО. Это, опять же, невыгодно для владельцев старых подержанных машин.

Суммируя данные предложения и тенденции, можно сделать вывод, что в дальнейшем будет усилено давление на владельцев транспортных средств солидного возраста. Вначале это затронет коммерческие автомобили, а потом частные. Их станут постепенно выживать с городских улиц.