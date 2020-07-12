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Названы самые популярные иномарки в России 

Прайм и ещё 10 3 часа назад
Названы самые популярные иномарки в России
Фото: РИА Новости
Корейская KIA Rio стала самым популярным иностранным автомобилем среди россиян. За полгода в России было продано 36 тысяч 416 машин данной модели, выяснил "Автостат".
"Серебро" досталось другому азиатскому производителю — Hyundai, его городской кроссовер Creta также пользовался большим спросом — 29 тысяч 554 машины. Замыкает топ-3 немецкий концерн Volkswagen со своим седаном Polo — 21 тысяча 341 транспортное средство.
В "пятерку" также попали Hyundai Solaris (18 тысяч 444) и Volkswagen Tiguan (13 тысяч 448).
Всего же за отчетный период в России была продана 491 тысяча новых иномарок.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Solaris , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , VolksWagen
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