Поймана москвичка-рекордсменка по штрафам 

В Москве задержали владелицу авто, накопившую штрафов на рекордную сумму в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Car.ru

Женщина на Mazda3 была задержана во время совместного рейда судебных приставов с «Московским паркингом». Приставы заявили, что большинство штрафов ей выписали за неоплаченную парковку.

По данным портала, в итоге владельце авто придется выплатить более 400 тысяч рублей.

Однако 300-400 тысяч рублей — не самый высокий объем накопленных штрафов. Как сообщал «Рамблер», ранее другой московский водитель лишился трех автомобилей из-за долга по штрафам на четыре миллиона рублей. Машины останутся на штрафстоянке, пока владелец не выплатит деньги.