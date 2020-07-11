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Поймана москвичка-рекордсменка по штрафам 

Мария Иванова 2 часа назад
Поймана москвичка-рекордсменка по штрафам
Фото: РИА Новости
В Москве задержали владелицу авто, накопившую штрафов на рекордную сумму в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Car.ru.
Женщина на Mazda3 была задержана во время совместного рейда судебных приставов с «Московским паркингом». Приставы заявили, что большинство штрафов ей выписали за неоплаченную парковку.
По данным портала, в итоге владельце авто придется выплатить более 400 тысяч рублей.
Однако 300-400 тысяч рублей — не самый высокий объем накопленных штрафов. Как сообщал «Рамблер», ранее другой московский водитель лишился трех автомобилей из-за долга по штрафам на четыре миллиона рублей. Машины останутся на штрафстоянке, пока владелец не выплатит деньги.
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