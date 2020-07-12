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У цирка Никулина появился «танцующий» светофор 

ТК «Звезда» 2 часа назад
У цирка Никулина появился «танцующий» светофор
Фото: Департамент транспорта Москвы
Таким оригинальным образом в столице решили отметить День московского транспорта.
В центре Москвы, на пешеходном переходе у цирка Никулина, на два дня появился необычный регулировщик движения — «танцующий» светофор. Он будет работать 11 и 12 июля, в рамках празднования Дня московского транспорта.
Как пояснили идею в пресс-службе ЦОДД, при красном, запрещающем сигнале светофора, на табло будет отображаться фигурка танцующего человека. А вот при зеленом сигнале светофор будет работать в обычном режиме.
Стать на какое-то время «пляшущим человечком» сможет каждый желающий. Для этого рядом со светофором установлена интерактивная кабина. Зайдя в нее, можно начать танцевать, при этом ваши движения будут транслироваться на экран светофора с помощью специальных камер видеоаналитики. Таким образом, значок на приборе, регулирующем движение, будет повторять движения человека в кабине.
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