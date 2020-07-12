Штрафы могут рекордно вырасти

Штраф за проезд на красный свет предложили увеличить в 5 раз Общероссийский народный фронт предлагает поднять штрафы для автомобилистов за проезд на красный свет и установку подложных номеров, а также штрафовать пьяных велосипедистов. Руководитель рабочей группы ОНФ Пётр Шкуматов рассказал, что штраф за установку заведомо подложных номеров предложено увеличить с 2 до 5 тысяч рублей. За прямой проезд перекрестка на красный увеличить штраф также до 5 тысяч рублей, при этом сохранив для повторных нарушений возможность лишения водительских прав.

Штрафы за превышение скорости также предлагают скорректировать. Например, за превышение скорости на 40–60 километров в час в населенном пункте предлагается штрафовать на 2,5 тысячи рублей. За повторное нарушение — на 5 тысяч. В обоих случаях лишение прав не предусмотрено. За грязные номера, напротив, предложено уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода.