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Электромобиль Tesla Model Y резко подешевел 

Motor.ru и ещё 5 4 часа назад
Электромобиль Tesla Model Y резко подешевел
Фото: Motor.ru
Компания Tesla снизила стартовую цену электрического кроссовера Model Y: модель подешевела на три тысячи долларов (более 212 тысяч рублей по нынешнему курсу). Резкое снижение стоимости спустя всего четыре месяца после выхода на рынок объясняется попыткой удержать высокий темп продаж новинки.
Теперь цены на Tesla Model Y на североамериканском рынке начинаются от 49 990 долларов (3,5 миллиона рублей) без учёта государственных субсидий в размере 6,3 тысячи долларов (446 тысяч рублей) при покупке электромобиля в США. На сегодняшний день самая доступная версия Model Y в линейке — двухмоторная, с запасом хода 508 километров.
Позже на рынке появится ещё более дешевый вариант с одним электродвигателем и задним приводом. Ожидается, что на одном заряде батарей такой электрокар будет проезжать около 480 километров. По неофициальным данным, такую модификацию можно будет купить за 45 тысяч долларов (3,18 миллиона рублей).
Кроссовер Model Y построен на базе седана Model 3 и пока выпускается только в пятиместном исполнении. До конца года в продажу должна поступить версия с семью посадочными местами.
Согласно отчёту Tesla, за второй квартал 2020 года, когда по всему миру бушевала пандемия коронавируса, автопроизводитель отгрузил заказчикам 90,65 тысячи электромобилей. Это значительно превосходит ожидания аналитиков, которые прогнозировали поставки на уровне 70-80 тысяч машин.
Несколькими днями ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что компания очень близка к тому, чтобы выпускать беспилотники пятого уровня. Такой уровень автономности подразумевает, что машина сможет ездить по дорогам без водителя.
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Автоновости , Tesla , Илон Маск
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