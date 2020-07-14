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Продажи новых китайских автомобилей в России в январе-июне выросли на 14% 

Агентство «Москва» и ещё 4 16 минут назад
В России выросли продажи китайских автомобилей
Фото: ТАСС
Объем продаж новых китайских автомобилей в России в январе-июне 2020 года увеличились на 14% — 18,3 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«В I полугодии 2020 года в России было реализовано в общей сложности 18,3 тыс. новых автомобилей китайских марок. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на то, что у половины из них по итогам января — июня продажи упали, однако у другой половины зафиксирован рост», — говорится в сообщении.
Так, Haval в I полугодии реализовал 6 тыс. 663 автомобиля, превысив результат годичной давности на 91%. На втором месте находится Geely — за шесть месяцев текущего года обладателями новых автомобилей этого бренда стали 4 тыс. 499 россиян (плюс 12%). У Chery, которая занимает третье место, продажи тоже подросли, хоть и менее значительно (плюс 4%). При этом Changan зафиксирован наилучший рост рынка — в четыре раза, реализовано 2 тыс. 234 автомобиля. В пятерку лидеров китайского сегмента на российском рынке вошел FAW (713 штук), тоже показавший положительную динамику (плюс 53%).
Кроме перечисленных марок, планку в 400 реализованных машин в I полугодии нынешнего года сумели преодолеть только Lifan (638 штук; минус 76%) и DFM (449 штук; минус 45%). Продажи остальных китайских автопроизводителей в России за отчетный период суммарно составили около 200 единиц.
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Автоновости , Geely , Chery , FAW , Lifan
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