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Дизайн серийного электрокара Nissan Ariya показали на новом видео 

Motor.ru 2 часа назад
У электрокара Nissan Ariya есть шансы добраться до российского рынка
Фото: © Nissan
За считанные дни до премьеры компания Nissan поделилась очередным видео, демонстрирующим дизайн экстерьера нового электрокара Ariya. Новинка готова к серийному производству: модель представят публике уже в среду, 15 июля, в 8 утра по Москве.
В новом видео показали панорамную крышу серийного электромобиля, светодиодную полосу, соединяющую задние фонари, а также детали передней части машины, — узкую головную оптику с четырьмя секциями. Также на одном из кадров промелькнул логотип Ariya и шильдик e-4orce. Последний указывает на наличие полного привода и двухмоторной установки.
В основе модели лежит архитектура CMF-EV — совместная разработка Nissan и Renault, предназначенная для электрокаров. Ранее стало известно, что Ariya станет глобальной моделью: она будет продаваться в Китае, США и Европе. Более того, у электрокара есть шансы добраться до российского рынка, так как Nissan уже запатентовал его название в России.
Для Nissan Ariya заявлена система полуавтономного вождения ProPilot 2.0, однако пока неясно, будет ли она функционировать за пределами Японии. Производство наладят за заводе компании в префектуре Тотиги, которое специально переоборудовали под выпуск электромобилей.
Несколькими днями ранее был опубликовал видеоролик, посвящённый Ariya, в который вошли кадры с тестовых заездов в зимних условиях и испытаний на асфальтированной трассе.
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Автоновости , Nissan , Renault
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