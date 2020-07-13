Россиянам продлили водительские права до конца года 

Российские водители смогут продолжать ездить с удостоверениями, срок действия которых истек или истечет с 1 февраля по 15 июля нынешнего года. Соответствующий приказ, разработанный МВД, вступил в силу 11 июля.

Так, теперь документы с указанным сроком действия считаются автоматически продленными до 31 декабря 2020 года, сообщает в понедельник «Российская Газета». Это сделано для того, чтобы избежать очередей в отделениях ГИБДД

Однако приказ не касается водителей, удостоверения которых истекают после 15 июля — им рекомендуют заняться оформлением новых прав уже сейчас. Для получения и обмена документа им придется предоставить все справки по стандартной схеме.

В период пандемии в России продолжали выдавать водительские права, однако для предотвращения скоплений людей удостоверения выдавали по записи через госуслуги и в упрощенном порядке.

В апреле президент Владимир Путин подписал указ, которым продлил действие истекающих прав и поручил МВД разработать схему их замены после отмены карантинных мер.

Напомним, езда с недействительным водительским удостоверением карается штрафом на сумму от 5 до 15 тыс. руб., а также эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.