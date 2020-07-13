Новый Jaguar XJ не появится в срок из-за коронавируса 

Нынешний Jaguar XJ уже снят с производства, однако модель нового поколения придется подождать: британский бренд отложил выход новинки на осень 2021 года. Причиной того, что модель не появится в срок, стал коронавирус, сообщает Autocar.

Последняя партия из 300 седанов Jaguar XJ нынешнего поколения сошла с конвейера в конце прошлого года, после чего производство модели завершилось. Тогда же появилась информация о преемнике, который, как обещают в Jaguar, не будет похож на традиционные автомобили этого сегмента. В частности, следующий XJ перейдет на электротягу, получит необычный дизайн и станет просторнее.

Первое изображение седана нового поколения продемонстрировали на франкфуртском автосалоне во время презентации Land Rover Defender. Электромобиль должны были полностью рассекретить в течение 2020 года, однако из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, премьеру решено было перенести на октябрь 2021-го.

Jaguar XJ оставался флагманской моделью бренда на протяжении полувека. За это время он сменил восемь поколений и продавался в 120 странах.

XJ ещё продается на российском рынке. Модель можно приобрести с компрессорным V6 3.0 (340 сил и 450 Нм), пятилитровой «восьмеркой» на 510 сил (625 Нм) либо трёхлитровым дизелем, который выдаёт 300 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Цены начинаются от 6,6 миллиона рублей.

Завод Jaguar, расположенный в Касл Бромвиче, возобновит работу в августе, причем первое время площадка будет функционировать не в полную силу. На сегодняшний день там выпускают XE и XF, а в будущем наладят сборку XJ. Что же касается других предприятий британского автопроизводителя, то они уже запустили конвейеры после вынужденного простоя во время пандемии.