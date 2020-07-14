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Закон по сбору автомобильных данных планируют создать до конца 2020 года 

ТАСС 6 часов назад
Закон по сбору автомобильных данных появится в РФ
Фото: РИА Новости
Федеральный закон о государственной информационной системе "Автодата" планируется разработать до конца 2020 года. Он будет регулировать правоотношения участников оборота автомобильных и инфраструктурных данных, в том числе права собственности на эти данные, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Законодательство по сбору автоданных разрабатывает рабочая группа НТИ "Автонет". Сейчас проводятся экспертные слушания, уточнил Федосеев.
"Данные с автомобилей собираются уже сегодня многими игроками рынка: автопроизводителями, дилерами, станциями техобслуживания. На сегодняшний день с информацией водителей можно сделать любые действия вплоть до использования их в коммерческих целях. При этом выгоду получат все, кроме автовладельца. Новый ФЗ позволит решить вопрос принадлежности этих данных, даст возможность автовладельцам взять их под контроль и использовать по своему усмотрению", — сказал он.
В организации рассчитывают, что закон будет принят в 2021 году. По словам Федосеева, в нем планируется закрепить владение цифровыми данными за собственником автомобиля. В документе также будут зафиксированы вопросы качественного облачного хранения данных на территории России и создания условий для их безопасного использования.
Ранее соруководитель НТИ "Автонет", президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Автодата" — это первый в мире информационный ресурс больших автомобильных данных, единая информационная среда обмена данными между умным автомобилем и умной дорогой. Платформа соберет уникальный массив автомобильных данных, что позволит повысить безопасность на дорогах, качество транспортного обслуживания населения, развить рынок беспилотных транспортных средств и создать условия для глобального лидерства российских компаний.
Проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных был официально запущен в России в 2019 году. Для его создания был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус", учредителями которого, в частности, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг и Минтранс РФ.
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Автоновости , Александр Гурко , Владимир Путин , Минпромторг , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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