BMW X3 получил электрическую версию

Компания BMW представила новый электрический кроссовер iX3. Новинка практически не отличается от топливного аналога X3 — электрокар можно узнать по оформлению фальшрадиаторной решетки с голубой окантовкой.

В длину электрический кроссовер достигает 4,73 метра, ширина равна 1,89 метра, высота — 1,67 метра, а колёсная база составляет 2,86 метра. Таким образом, iX3 чуть длиннее, уже и ниже стандартного X3 при одинаковом расстоянии между осями. Электромобиль весит 2185 килограммов — значительно больше топливного аналога.

BMW iX3 укомплектован батареей ёмкостью 80 киловатт-часов, которая обеспечивает электро-кроссу запас хода на уровне 460 километров по циклу WLTP (520 километров по NEDC). Для сравнения, ближайшие конкуренты Mercedes-Benz EQC и Jaguar i-Pace проезжают на одном заряде 417 и 470 километров соответственно. Экспресс-зарядка позволяет пополнить запас энергии iX3 на 80 процентов примерно за полчаса.

Для электро-кросса заявлены трёхзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, стандартные 19-дюймовые диски (20-дюймовые в исполнении Impressive), аудиосистема Harman Kardon Surround Sound, кожаный салон и автопарковщик.

BMW iX3 приводит в движение электромотор, расположенный на задней оси. Он выдаёт 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, и обеспечивает электромобилю разгон с места до «сотни» за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 километров в час.

Производство iX3 налажено на совместном предприятии BMW-Brilliance в Китае: полноценная сборка стартует этим летом, а пока электрокары выпускают в тестовом режиме.