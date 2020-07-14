Представлен возрожденный Ford Bronco 

В США состоялась долгожданная премьера внедорожника Ford Bronco шестой генерации. Модель дебютировала в двух версиях кузова — трехдверном и новом пятидверном, а младшим в линейке стал Bronco с приставкой Sport.

“Угловатой” внешностью новинка обязана классическому Bronco, который американская марка выпускала с 1965 года. При этом возрожденная версия получила современную «начинку» и техническое оснащение, а также высокие внедорожные характеристики.

Как и ожидалось, Bronco получил съемные крышу и двери, силовые бамперы с лебедкой, буксировочные проушины, стальную защиту двигателя и трансмиссии, независимую подвеску спереди и шины размерностью 35 дюймов. В «брутальном» салоне, также вдохновленном оригинальным внедорожником, установлена мультимедийная система SYNC4 с сенсорным экраном диагональю 12 дюймов и функцией интеграции со смартфонами. Также имеется навигатор и система кругового обзора.

На бездорожье водителю призваны помочь модернизированная система стабилизации и «офф-роудный» круиз-контроль.

Клиренс у Bronco впечатляющий — 295 мм. По заверениям Ford , он является лучшим в классе, благодаря чему внедорожник без проблем может преодолевать вброд водоемы глубиной до 850 мм.

В палитру двигателей вошли два бензиновых мотора EcoBoost: 2,3-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 274 л.с. и 420 Нм момента, а также 2,7-литровый V6, развивающий до 315 л.с. и 542 Нм момента. Моторы работают в паре с семиступенчатой механической коробкой или 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом с раздаточной коробкой.

Ford

Всего предложат семь комплектаций Bronco, который станет серьезным конкурентом для соотечественника Jeep Wrangler.

Также был представлен младший Ford Bronco Sport, которому предстоит соперничать с Jeep Compass . Внедорожник оснащается 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 184 л.с. и 258 Нм момента и имеет автономную систему Co-Pilot360 уже в базовой версии.

Ford Bronco Sport

Пока названа стоимость только старшего Ford Bronco — минимальный ценник в США стартует от 29,9 тыс. долларов (2,13 млн руб.). Прием заказов на модель, производство которой стартует на предприятии Ford в штате Мичиган, уже открыт. Первые внедорожники отправятся к клиентам весной 2021 года.