Страховщики хотят получить доступ к базам ГИБДД 

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) выступили с инициативой по более тесному обмену информацией с ГИБДД.

Как отметил исполнительный директор РСА, Евгений Уфимцев , на данный момент от страховщиков и ГИБДД существует более 3 миллионов взаимных запросов. Страховые компании интересует информация о нарушителях ПДД. В свою очередь, правоохранители получают сведения в отношении полисов ОСАГО. Поэтому возникла необходимость в появлении единой базы данных.

Кроме того, Уфимцев анонсировал и другие новшества для автолюбителей. Так, концу текущего года приложение «Помощник ОСАГО» должно заработать по всей России. С помощью него ДТП оформляются в режиме онлайн.

Стоит также отметить, что с 24 августа 2020 года вступят в силу новые правила формирования тарифов по ОСАГО. Так, для легковых автомобилей коридор базовых расценок расширится на 10% в обе стороны. Для машин предприятий и такси эта цифра составит, соответственно, 20 и 30 процентов. Кроме того, будут введены в действие законодательные поправки, предусматривающие увеличение стоимости ОСАГО для злостных нарушителей.