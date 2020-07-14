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Страховщики хотят получить доступ к базам ГИБДД 

Car.ru 4 часа назад
Страховщики хотят получить доступ к базам ГИБДД
Фото: Car.ru
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) выступили с инициативой по более тесному обмену информацией с ГИБДД.
Как отметил исполнительный директор РСА, Евгений Уфимцев, на данный момент от страховщиков и ГИБДД существует более 3 миллионов взаимных запросов. Страховые компании интересует информация о нарушителях ПДД. В свою очередь, правоохранители получают сведения в отношении полисов ОСАГО. Поэтому возникла необходимость в появлении единой базы данных.
Кроме того, Уфимцев анонсировал и другие новшества для автолюбителей. Так, концу текущего года приложение «Помощник ОСАГО» должно заработать по всей России. С помощью него ДТП оформляются в режиме онлайн.
Стоит также отметить, что с 24 августа 2020 года вступят в силу новые правила формирования тарифов по ОСАГО. Так, для легковых автомобилей коридор базовых расценок расширится на 10% в обе стороны. Для машин предприятий и такси эта цифра составит, соответственно, 20 и 30 процентов. Кроме того, будут введены в действие законодательные поправки, предусматривающие увеличение стоимости ОСАГО для злостных нарушителей.
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Автоновости , Евгений Уфимцев , ГИБДД
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