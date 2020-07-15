Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне купили 85 тысяч автомобилей по льготным программам 

Авторамблер и ещё 10 49 минут назад
85 000 автомобилей купили по льготным программам
Фото: Авторамблер
С начала нынешнего года россияне оформили более 85 тысяч льготных автокредитов. Наиболее популярными автомобилями, купленными по программам, стали Lada, Kia, Hyundai и Renault.
Бюджет госпрограмм льготного автокредитования в 2020 году составляет 17 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой главу Минпромторга Дениса Мантурова. На продукцию четырех указанных брендов пришлось порядка 90% всех машин, которые купили по льготным кредитам.
С 1 июня такими программами могут воспользоваться российские семьи, имеющие более одного ребенка, работники государственных медицинских организаций, а также люди, сдавшие машины старше шести лет в трейд-ин. Также кредит теперь можно оформить на электрокар.
Напомним, максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по госпрограммам, увеличена с 1 млн до 1,5 млн руб. Воспользовавшись льготой, россияне получают 10-процентную скидку на покупку, а для жителей Дальнего Востока дисконт увеличен до 25% от стоимости новой машины.
Ранее сообщалось, что в России выросли продажи автомобилей китайских брендов. С января по июнь 2020 года в России было продано 18,3 тыс. таких машин. Несмотря на кризис и пандемию, продажи «китайцев» выросли на 14%.
Видео дня. Лихачам и новичкам ОСАГО обойдется дороже
Авторамблер: последние новости
Стало известно, когда в России появятся беспилотные такси Стало известно, когда в России появятся беспилотные такси Россиянам продлили водительские права до конца года Россиянам продлили водительские права до конца года Представлен возрожденный Ford Bronco Представлен возрожденный Ford Bronco
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Lada , Renault , Денис Мантуров , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Можно ли глушить двигатель при включенном вентиляторе
Можно ли глушить двигатель при включенном вентиляторе
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение