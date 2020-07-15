85 000 автомобилей купили по льготным программам

Kia, Hyundai и Renault. С начала нынешнего года россияне оформили более 85 тысяч льготных автокредитов. Наиболее популярными автомобилями, купленными по программам, стали Lada

Бюджет госпрограмм льготного автокредитования в 2020 году составляет 17 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой главу Минпромторга Дениса Мантурова . На продукцию четырех указанных брендов пришлось порядка 90% всех машин, которые купили по льготным кредитам.

С 1 июня такими программами могут воспользоваться российские семьи, имеющие более одного ребенка, работники государственных медицинских организаций, а также люди, сдавшие машины старше шести лет в трейд-ин. Также кредит теперь можно оформить на электрокар.

Напомним, максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по госпрограммам, увеличена с 1 млн до 1,5 млн руб. Воспользовавшись льготой, россияне получают 10-процентную скидку на покупку, а для жителей Дальнего Востока дисконт увеличен до 25% от стоимости новой машины.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи автомобилей китайских брендов. С января по июнь 2020 года в России было продано 18,3 тыс. таких машин. Несмотря на кризис и пандемию, продажи «китайцев» выросли на 14%.