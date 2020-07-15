Названы самые загазованные регионы России

В России за год почти втрое сократился объём автомобильных выбросов в атмосферу. В то же время в ряде регионов ситуация оставляет желать лучшего: например, в Москве или Алтайском крае. В Госдуме полагают, что для дальнейшего сокращения количества вредных соединений в воздухе следует создать сеть заправочных станций для электромобилей и машин на газомоторном топливе. Экологи же заявляют о необходимости принятия кардинальных мер, которые сделают вовсе невозможным использование автомобилей в крупных городах.

В 2019 году объём выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта составил 5 291,3 млн тонн. Стоит отметить, что в воздух стало попадать почти в три раза меньше загрязняющих веществ. Так, в 2018 году их объём равнялся 15 107,8 млн тонн. С такими данными Росприроднадзора ознакомился NEWS.ru.

По информации ведомства, в основном выбросы состоят из оксида углерода (3 745,6 млн тонн), диоксида азота (979,3 тысячи тонн) и летучих органических соединений (432,2 тысячи тонн).

Наибольший объём загрязняющих веществ машины выделяют в Москве (334,4 тысячи тонн), Алтайском (302,5) и Ставропольском (248,1) краях. За ними следуют Московская область (221,4) и Красноярский край (188,1). В свою очередь, меньше всего вредных соединений автомобильный транспорт выбрасывает в Чукотском (1) и Ненецком (3) автономных округах, в Еврейской автономной области (4,4), Республике Тыва (5) и Республике Алтай (7,9), — свидетельствуют статистические данные Росприроднадзора.

Для кардинального снижения загрязнения атмосферы власти России планируют реализовать федеральный проект «Чистый воздух», который включён в нацпроект «Экология». Его предполагается исполнить в 2020-2024 годах в 12 крупных промышленных центрах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В частности, проект предусматривает уменьшение объёма выбросов не менее чем на 20%. В ряде городов-участников уже начали обновлять общественный транспорт и коммунальную технику на экологические виды.

Автотранспорт — серьёзный источник загрязнения воздуха. Даже в промышленных регионах доля его выбросов составляет около 30%. При этом в мегаполисах, где промышленность отсутствует, доля и вовсе доходит до 80-90%, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов . Он отметил, что решение проблемы таких выбросов включено в нацпроект «Экология» и в федеральный проект «Чистый воздух».

Вместе с тем федеральные власти разрешили регионам самостоятельно регулировать использование автотранспорта в мегаполисах, которые испытывают проблемы с загрязнением воздуха.

По словам парламентария, люди заинтересованы в переходе на экологически чистые виды транспорта, например, на электромобили или машины с газомоторным топливом. Однако на их покупку решаются не все — сказывается высокая стоимость. Кроме того, даёт о себе знать дефицит обслуживающей инфраструктуры. Для исправления ситуации, в частности, нужно создать сеть подходящих заправочных станций, отметил Бурматов.

Владимир Бурматов [председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды]:

Они (экологические виды автотранспорта. — NEWS.ru) сегодня дороги по сравнению с аналогами с двигателями внутреннего сгорания. Во-вторых, отсутствует инфраструктура, особенно в регионах. Да и в Москве она тоже не развита. Из-за этого многие вынуждены опасаться того, что встанут посреди дороги. Здесь очень важно работать над развитием инфраструктуры. Это будет стимулировать в том числе и производителей этих автомобилей к расширению продаж в России. Это будет положительно влиять на ценовой сегмент, стоимость этих моделей.

Лидерство отдельных регионов по уровню загрязнения воздуха может быть обусловлено старым автопарком — в местных машинах отсутствуют катализаторы, которые уменьшают содержание вредных веществ в выхлопах. Кроме того, потенциально сказывается низкое качество бензина, отметил в разговоре с NEWS.ru эколог Георгий Каваносян. Не исключено также, что в регионах недостаточно отлажено дорожное движение. В таком случае машины долго простаивают на трассе, тем самым увеличивая количество выбросов. По словам эксперта, чтобы снизить загрязнённость воздуха в крупных городах, можно заимствовать международный опыт.

Георгий Каваносян [эколог]:

Всё, что касается транспортной сети, светофоров — их должно быть меньше. Велодорожки, любой альтернативный автомобилю транспорт — это всегда приветствуется. Нужно сделать парковки дороже, делать вообще эксплуатацию автомобиля в городе невозможной. Это международный опыт, например, платный въезд в центр Лондона на машине или парковка возле Монмартра за €58 в час. Это и гибкие цены на парковку, когда от загруженности они могут взлететь до $120 в час.

Он добавил, что с экологической и урбанистической точек зрения, следует отказываться от строительства таких дорог как МКАД. Наличие подобных трасс удобно для водителей, но вредит окружающей среде и здоровью.

На фоне пандемии коронавируса экологическая ситуация несколько улучшилась. Однако впоследствии в окружающую среду может быть выброшено больше загрязняющих веществ, чем в случае, если бы эпидемии не было, полагает эколог. Это связано с тем, что промышленные предприятия будут стремиться наверстать упущенную выгоду.