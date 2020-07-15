В Германии компании Tesla запретили рекламировать автопилот 

Мюнхенский суд распорядился официально запретить компании Tesla рекламировать машины с системами автоматического пилотирования в том формате, в котором это происходит сейчас.

Проблема заключается в том, что Tesla якобы вводит своей рекламой в заблуждение потенциальных покупателей. Сообщается, что немецкие маркетологи Tesla написали новый слоган: «Новые машины Tesla — это полный потенциал для автоматического вождения».

По мнению немецкого суда, подобная реклама вводит в заблуждение потенциальных клиентов, которые начинают думать, что Tesla действительно изобрела самую совершенную систему автопилота.

Кроме того, судья напомнил Tesla о том, что её электрокары не способны самостоятельно управлять машиной, поэтому не следует рекламировать это так, как происходит сейчас.

Сильнее всего разочаровало суд понятие «автопилота» от Tesla, которое, по их мнению, означает полную передачу управления машине, но сейчас таких технологий попросту нет, поэтому заявления Tesla не соответствуют действительности.