Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Германии компании Tesla запретили рекламировать автопилот 

Car.ru 3 часа назад
В Германии компании Tesla запретили рекламировать автопилот
Фото: Car.ru
Мюнхенский суд распорядился официально запретить компании Tesla рекламировать машины с системами автоматического пилотирования в том формате, в котором это происходит сейчас.
Проблема заключается в том, что Tesla якобы вводит своей рекламой в заблуждение потенциальных покупателей. Сообщается, что немецкие маркетологи Tesla написали новый слоган: «Новые машины Tesla — это полный потенциал для автоматического вождения».
По мнению немецкого суда, подобная реклама вводит в заблуждение потенциальных клиентов, которые начинают думать, что Tesla действительно изобрела самую совершенную систему автопилота.
Кроме того, судья напомнил Tesla о том, что её электрокары не способны самостоятельно управлять машиной, поэтому не следует рекламировать это так, как происходит сейчас.
Сильнее всего разочаровало суд понятие «автопилота» от Tesla, которое, по их мнению, означает полную передачу управления машине, но сейчас таких технологий попросту нет, поэтому заявления Tesla не соответствуют действительности.
Компания Tesla пока никак не отреагировала на решение немецкого суда, но Илон Маск уже выпустил несколько постов в своих соцсетях.
Видео дня. Лихачам и новичкам ОСАГО обойдется дороже
Car.ru: последние новости
В России хотят запретить старые автомобили В России хотят запретить старые автомобили УАЗ планирует заменить «Русский Прадо» на Aurus УАЗ планирует заменить «Русский Прадо» на Aurus General Motors прекратит производство Chevrolet Sonic General Motors прекратит производство Chevrolet Sonic
Комментарии
Автоновости , Tesla , Илон Маск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Mercedes-Benz улучшил внедорожник G-Class
Mercedes-Benz улучшил внедорожник G-Class
Налоговый вычет при покупке и продаже автомобиля
Налоговый вычет при покупке и продаже автомобиля
Россиянин без прав сбил двухлетнего ребенка
Россиянин без прав сбил двухлетнего ребенка
Тачскрины в автомобилях назвали причиной аварий
Тачскрины в автомобилях назвали причиной аварий
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение