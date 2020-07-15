«Авторазборки»: какие подержанные запчасти попали в бан

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. Кроме того, чип-тюнинг, любые изменения кузова, увеличение мощности двигателя за счет «расточки» цилиндров попадают под обязательную сертификацию. Эксперты сомневаются, что в «коронакризис» это оттолкнет россиян от услуг авторазборок.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила 3-й пакет поправок в регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», соответствующий документ доступен для публичного обсуждения на госпортале правовой информации.

В пояснительной записке к документу сказано, что его цель заключается в актуализации союзного законодательства, «связанного с обязательствами по участию в международных соглашениях».

Поправки затрагивают эксплуатацию автомобилей и в некоторых случаях вносят довольно существенные изменения в существующие правила. Так, впервые чип-тюнинг мотора (выполняется перепрограммированием блока управления двигателя или силового агрегата) будет считаться внесением изменения в конструкцию автомобиля. Сейчас это рядовая процедура, многие автомобилисты используют ее для повышения мощности двигателя без серьезных вложений в тюнинг автомобиля.

Теперь для проведения этих процедур придется посетить испытательные лаборатории и зарегистрировать внесения изменений в конструкцию автомобиля в ГИБДД

Кроме того, изменением конструкции автомобиля будет считаться нарушение силовой структуры кузова, это прежде всего относится к свадебным лимузинам и фургонам из которых делают пассажирские микроавтобусы. Это же касается автовладельцев, которые меняют раму или несущий кузов (кроме капремонта с помощью аналогичных заводских деталей) автомобиля; увеличивают мощность мотора либо его объем более чем на 10%; изменяет количество и расположения ведущих управляемых мостов; увеличивают технически допустимую максимальную массу.

Регламент напрямую запрещает переделку грузовиков и легких коммерческих фургонов в транспортные средства предназначенные для перевозки пассажиров.

А производство автобусов даже на шасси завода изготовителя запрещается организациям, которые не имеют международный код изготовителя.

Поправками в регламент запрещается переделка бывших в употреблении транспортных средств в специализированные автомобили (автопогрузчики, бетономешалки, краны, самосвалы, рефрижератор и прочее). В тоже время для автомобилей с бронезащитой допускаются отступления от требований регламента, если особенности конструкции не позволяют им соответствовать. Автобусы, грузовики, лесовозы, коммунальные машины, транспорт оперативных служб подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации.

Запрещается установка на автомобили компонентов содержащих свинец, ртуть, кадмий или шестивалентный хром, законодатель предусматривает определенное исключение для транспорта не относящегося к категории М1 и М2 (легковые автомобили и автобусы), но в таком случае эти детали должны быть маркированы для утилизации соответствующей классу опасности этих веществ.

Одно из самых значимых изменений в том, что регламент предусматривает прямой запрет на установку некоторых автодеталей бывших в употреблении, которые имеют большое влияние на безопасность.

Это напрямую касается бизнеса «авторазборок», которые в России существуют полулегально.

В частности теперь нельзя будет устанавливать на свой транспорт с разобранных машин модули подушек безопасности, рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления и датчики срабатывания «аэрбега», ремни безопасности, тормозные системы, включая исполнительные механизмы, всю система рулевого управления.

Под запретом на установку также иммобилизаторы и блоки электронного управления, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, глушители, газобаллонное оборудование как для машин работающих на компримированном природном газе, так и на сжиженном природном газе (метане). Поправки в регламент «О безопасности колесных транспортных средствах» должны вступить в конце года.

Впрочем, отследить реальные внесения изменений в конструкцию не удастся, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто

«Прежде всего, регламент ни к чему не обязывает, все эти поправки должны быть закреплены в КоАП и ПДД. До этого никаких санкций для автомобилистов не предусмотрено, регламент об этом ничего не говорит. Кроме того, как отловить человека, например, с чип-тюнингом двигателя? Для меня это не представляется возможным, ни у каких госорганов сейчас такой возможности нет», — рассказал «Газете.Ru» Игорь Моржаретто.

Россияне не откажутся от установки подержанных деталей, это давно устоявшийся бизнес и на него есть очень большой спрос особенно во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заметил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.