Объединённый концерн Peugeot и Fiat назовут Stellantis

Автоконцерн, который появится после завершения операции по слиянию французской группы PSA ( Peugeot ) и итало-американского Fiat Chrysler Automobiles (FCA), получит название Stellantis. Об этом сообщила в среду вечером итало-французская компания.

Как указывается в сообщении ее пресс-службы, операцию по слиянию, в результате которой появится один из крупнейших мировых автопроизводителей, планируется завершить к концу первого квартала 2021 года. "Stellantis происходит от латинского и означает "освещенный звездами", что отражает дух нового и амбициозного проекта двух легендарных автомобильных марок", — говорится в сообщении. Как уточняются, обе марки сохранят свои исторические названия.

Как напоминает агентство ANSA, о планах слияния PSA и FCA было объявлено в конце октября 2019 года, а соответствующее соглашение подписано 18 декабря. Пока европейское антимонопольное ведомство не дало своего заключения о сделке, которое ожидается в ноябре. Тогда как антимонопольные ведомства ряда стран, включая США, Китай, Японию и Россию, не высказали никаких возражений.

Историческая итальянская марка автомобилей Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat) в 2014 году объединилась с американским Chrysler. Группа давно проводит политику на слияние и создание крупных концернов, начатую ее бывшим главным управляющим известным менеджером Серджо Маркионне, преждевременно скончавшимся от неизлечимой скоротечной болезни в 2018 году.