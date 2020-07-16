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Новый автоконцерн после слияния PSA и FCA будет называться Stellantis 

ТАСС и ещё 9 5 часов назад
Объединённый концерн Peugeot и Fiat назовут Stellantis
Фото: Reuters
Автоконцерн, который появится после завершения операции по слиянию французской группы PSA (Peugeot) и итало-американского Fiat Chrysler Automobiles (FCA), получит название Stellantis. Об этом сообщила в среду вечером итало-французская компания.
Как указывается в сообщении ее пресс-службы, операцию по слиянию, в результате которой появится один из крупнейших мировых автопроизводителей, планируется завершить к концу первого квартала 2021 года. "Stellantis происходит от латинского и означает "освещенный звездами", что отражает дух нового и амбициозного проекта двух легендарных автомобильных марок", — говорится в сообщении. Как уточняются, обе марки сохранят свои исторические названия.
Как напоминает агентство ANSA, о планах слияния PSA и FCA было объявлено в конце октября 2019 года, а соответствующее соглашение подписано 18 декабря. Пока европейское антимонопольное ведомство не дало своего заключения о сделке, которое ожидается в ноябре. Тогда как антимонопольные ведомства ряда стран, включая США, Китай, Японию и Россию, не высказали никаких возражений.
Историческая итальянская марка автомобилей Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat) в 2014 году объединилась с американским Chrysler. Группа давно проводит политику на слияние и создание крупных концернов, начатую ее бывшим главным управляющим известным менеджером Серджо Маркионне, преждевременно скончавшимся от неизлечимой скоротечной болезни в 2018 году.
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Комментарии
Автоновости , Другое , Peugeot , Fiat , Chrysler , ФАС
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