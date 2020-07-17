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По Крымскому мосту проехали 10 млн автомобилей с 2018 года 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
По Крымскому мосту проехали 10 млн машин с момента открытия
Фото: РИА Новости
По Крымскому мосту с начала запуска движения в мае 2018 года проехали 10 млн автомобилей, в том числе 130 тыс. автобусов, сообщается в пятницу на сайте Упродор "Тамань".
"10 млн автомобилей, в том числе 130 тыс. автобусов и 1,3 млн грузовиков, проехали по Крымскому мосту с момента запуска автомобильного движения, в мае 2018 года. Транспортный поток в Республику Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств", — говорится в сообщении.
Эксплуатация автодорожной части осуществляется в штатном режиме. За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников, в распоряжении которых 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью специализированных приборов и датчиков. Вся оперативная информация о ходе эксплуатации транспортного перехода поступает в Центр управления производством, расположенный на таманском берегу.
Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года, пассажирское железнодорожное сообщение — в декабре 2019 года, а 30 июня запущено грузовое железнодорожное сообщение.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП
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