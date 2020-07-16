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Для нового альянса Peugeot Citroen и Fiat Chrysler придумали название 

Motor.ru 5 часов назад
Для альянса Peugeot Citroen и Fiat Chrysler придумали название
Фото: Motor.ru
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Citroen (PSA Group) объявили о слиянии в конце 2019 года, а теперь стало известно название нового альянса: Stellantis. Оно образовано от латинского слова «stello» («звезда»).
Альянс претендует на четвёртое место по объёму производства в мире после Volkswagen Group, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi. К выбору названия нового автогиганта привлекли французское агентство Publicis Group, в задачи которого также входит разработка логотипа для Stellantis. Однако на автомобилях новый шильдик не появится: эмблема, как и название альянса, будет использоваться только в корпоративных документах и совместных медийных проектах.
Stellantis будут в равной доле владеть обе стороны, а в совет войдут по пять топ-менеджеров из FCA и PSA. Исполнительным директором назначат главу PSA Карлоса Тавареса, а председателем правления — руководителя FCA Джона Элканна. Штаб-квартира Stellantis будет базироваться в Нидерландах.
Процесс слияния займет некоторое время. По оценкам FCA и PSA, через четыре года он будет выполнен на 80 процентов, а полного слияния удастся достичь только к 2027 году.
По предварительным оценкам, ежегодно Stellantis будет выпускать около 8,7 миллиона автомобилей. В состав альянса войдут Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat и комтрансовый Fiat Professional, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, а также каршеринговый сервис Free2Move и производитель аксессуаров Mopar. Их совокупная выручка, как ожидается, превысит отметку 170 миллиардов евро.
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Автоновости , Jeep , Citroen DS , Lancia , Citroen , Alfa Romeo , Dodge Ram , Peugeot , Fiat , Vauxhall , Toyota , Volkswagen , Dodge , Opel , Chrysler , Maserati , Джон Элканн
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