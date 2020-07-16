Для альянса Peugeot Citroen и Fiat Chrysler придумали название

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Citroen (PSA Group) объявили о слиянии в конце 2019 года, а теперь стало известно название нового альянса: Stellantis. Оно образовано от латинского слова «stello» («звезда»).

Альянс претендует на четвёртое место по объёму производства в мире после Volkswagen Group, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi. К выбору названия нового автогиганта привлекли французское агентство Publicis Group, в задачи которого также входит разработка логотипа для Stellantis. Однако на автомобилях новый шильдик не появится: эмблема, как и название альянса, будет использоваться только в корпоративных документах и совместных медийных проектах.

Stellantis будут в равной доле владеть обе стороны, а в совет войдут по пять топ-менеджеров из FCA и PSA. Исполнительным директором назначат главу PSA Карлоса Тавареса, а председателем правления — руководителя FCA Джона Элканна . Штаб-квартира Stellantis будет базироваться в Нидерландах.

Процесс слияния займет некоторое время. По оценкам FCA и PSA, через четыре года он будет выполнен на 80 процентов, а полного слияния удастся достичь только к 2027 году.