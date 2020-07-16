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«Красивые номера» позволят передавать по наследству 

Motor.ru 3 часа назад
«Красивые номера» позволят передавать по наследству
Фото: © Агентство «Москва»
Новые правила приобретения номерных знаков с красивым сочетанием букв и цифр должны вступить в силу 1 января 2022 года.
Проект поправок в закон о регистрации транспорта и проект постановления правительства, которые закрепляют за российскими автовладельцами право резервировать и приобретать автомобильные номера, прошли антикоррупционную экспертизу. В новой версии поправок появился пункт о бесплатном наследовании «красивых номеров» вместе с автомобилем.
Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 1 января 2021 года, однако в изменённом документу указана новая дата: 1 января 2022 года. Ещё одно существенное нововведение — в поправках теперь упоминаются не только автомобильные, но и мотоциклетные регистрационные номера.
Главным новшеством стала возможность бесплатно передавать «красивые номера» наследникам вместе с автомобилем. В изначальной версии документа говорилось, что оплата пошлины будет обязательной при любой смене собственника. Размер пошлины пропишут в Налоговом кодексе — он может варьироваться от 600 тысяч рублей за таблички с тремя одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА) до 50 тысяч рублей за такие сочетания, как 010, 020, 030 и так далее.
Ещё один нюанс, который учтён в новой версии поправок, касается перепродажи автомобиля и сохранения номера. Например, автовладелец продаёт машину, но хочет оставить «красивый номер» за собой — в этом случае ему не придётся ещё раз платить пошлину. А если автомобиль продают с номером, и новый владелец намерен его сохранить, то он обязан за него заплатить. Если номер водителю не нужен, то «красивое» сочетание букв и цифр уходит обратно на торги, а машине присваивается другой номер из общедоступных.
Что же касается резервации понравившегося номера, то она обойдётся автовладельцам в пять тысяч рублей. Если водитель не собирается бронировать сочетание букв и цифр, пошлина за номер составит две тысячи рублей.
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Автоновости
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