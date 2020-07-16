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Как сэкономить при покупке и продаже авто 

Мария Иванова 1 час назад
Как сэкономить при покупке и продаже авто
Фото: РИА Новости
Портал Car.ru рассказал, что в ближайшее время россиянам планируют дать право на налоговый вычет при покупке авто по аналогии с вычетом при приобретении недвижимости.
Налоговый вычет — это возврат части уплачиваемого работником НДФЛ при оплате определенных крупных покупок и услуг.
Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает установить размер вычета для авто на уровне десяти процентов или ста тысяч рублей. Таким образом, вычет можно будет получить за авто стоимостью не более миллиона рублей, причем машина должна быть отечественного производства.
Car.ru отмечает, что уже сейчас некоторые россияне могут экономить при продаже авто. Человеку, продавшему примерно в одно и то же время и машину, и недвижимость не придется платить государству благодаря взаимозачету: он сам получит право вернуть налог.
Также налог не распространяется на людей, продающих машину менее, чем за 250 тысяч рублей. Продавцам необходимо предоставить документы, подтверждающие, что он не получил большой прибыли со сделки.
Как сообщал «Рамблер», летом прошлого года Совет Федерации одобрил закон, благодаря которому россияне смогут получить налоговый вычет на любые лекарства, купленные по рецепту врача. До этого вычет распространялся только на препараты из специального перечня.
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Комментарии
Автоновости , Госдума , Совет Федерации
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