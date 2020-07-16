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Компания Nissan готовится выпустить гибридный Qashqai 

Car.ru 5 часов назад
Nissan готовится выпустить гибридный Qashqai
Фото: Car.ru
Японский автобренд до конца года планирует выпустить гибридный вариант своего кросса. Ашвани Гупта, являющийся главным операционным директором японской компании, заявил, что кросс Qashqai получит перспективную технологию e-Power.
Новый гибрид появится в рамках европейского авторынка. Стоит отметить, что данная система подразумевает использование классического ДВС, как генератора, подзаряжающего АКБ, запитывающего силовую установку при помощи инвентора. По своей сути вариации, имеющие данную технологию, представляют собой аналоги электрических машин. Они расходуют примерно такое же количество горючего, как и в случае с гибридами.
Для нового Qashqai была уже проведена серия тестирований. Транспортное средство презентуют в конце этого года. Согласно ожиданиям, реализации авто начнутся в 2021 году. При этом вариацию е-Power выпустят немного позже.
Есть вероятность, что появится также гибридный плагин Qashqai, применяющий технологию Mitsubishi. Руководителем японской компании было отмечено, что новый электрокар Ariya является началом бренда в электрификации транспортных средств.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Mitsubishi
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