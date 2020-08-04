В Москве задержан нарушивший ПДД 562 раза водитель

В Москве сотрудники ДПС
задержали пьяного водителя, который нарушил правила дорожного движения 562 раза, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Отмечается, что полицейские остановили 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.
"Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Нарушитель не оплачивал штрафы, за что на него составили 189 административных протоколов.
Мужчину доставили в ОМВД по Ховрино. Материалы направлены в суд, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.