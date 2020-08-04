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В Москве задержали пьяного водителя, нарушившего ПДД 562 раза

Газета.Ruиещё 11
2 часа назад
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В Москве сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который нарушил правила дорожного движения 562 раза, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
В Москве задержан нарушивший ПДД 562 раза водитель
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что полицейские остановили 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.
"Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Нарушитель не оплачивал штрафы, за что на него составили 189 административных протоколов.
Мужчину доставили в ОМВД по Ховрино. Материалы направлены в суд, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.
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